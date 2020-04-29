«Тинькофф Инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для клиентов любых российских банков с помощью федерального сервиса удаленной идентификации госуслуг СМЭВ (Системы межведомственного электронного взаимодействия).



«Открыть брокерский счет или ИИС в «Тинькофф Инвестициях» теперь можно полностью дистанционно, даже не являясь клиентом экосистемы «Тинькофф» и без необходимости встречаться с представителем банка», — говорится в релизе.

Для удаленного открытия счета нужно скачать мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» или зайти на сайт; подать заявку на открытие брокерского счета или ИИС, заполнив короткую анкету (указать Ф. И. О., дату рождения, серию / номер паспорта и адрес фактического проживания); подписать заявление-анкету кодом из СМС.

После открытия брокерского счета пользователь может зайти в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» или в личный кабинет на Tinkoff.ru, бесплатно пополнить брокерский счет с карты любого российского банка и начать торговать на бирже (вывод средств будет доступен только на карту «Тинькофф»).