Сургутнефтегазбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

Теперь «Доходный» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) открывается под 2,25—3,95% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

«Накопительный» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 2,6—3,55% годовых. Пополнение возможно в течение всего срока.

Процентные ставки по «Удобному» (от 15 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) составляют 1,85—3,25% годовых. Допускается пополнение в течение всего срока, а также частичное расходование средств.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.