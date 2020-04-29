Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 апреля 2020 года выросла до 4,7% с 4,6% месяцем ранее. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель увеличился на 0,1 процентного пункта (на 1 марта он составлял 4,6%), за год — снизился на 0,4 п. п. (на 1 апреля 2019-го равнялся 5,1%).

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд увеличился в марте на 20,8 млрд рублей (с 821,4 млрд рублей на начало месяца до 842,2 млрд на 1 апреля), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 60,1 млрд (с 782,1 млрд на 1 апреля 2019-го), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 295,6 млрд рублей за месяц и на 2 трлн 821,1 млрд за год (до 18 трлн 86,6 млрд рублей на 1 апреля 2020 года с 17 трлн 791 млрд рублей на 1 марта 2020 года и 15 трлн 265,5 млрд на 1 апреля 2019-го).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 апреля текущего года 91,6% просроченных ссуд против 91,5% месяцем ранее, а также 93,4% на 1 апреля 2019-го.

Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, которые не погашены заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, выросла с 7,9% в феврале 2019 года до 8,2% в марте, в том числе жилищных ссуд (кроме ипотечных) снизилась с 3,6% до 3,4%, ипотечных ссуд — с 6,1% до 5,8%, автокредитов выросла с 7,3% до 8%, «иных потребительских ссуд» — с 8,2% до 9%.