Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,95% и составил 2 663,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 3,16%, до отметки 1 144,64 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,38%, «АЛРОСы» — на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,53%, «Газпрома» — на 2,93%. Акции Мосбиржи подешевели на 2,77%.

В среду российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост на существенном улучшении внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 23 долларов за баррель, прибавляя более 10%. Также поддержку рынку оказала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.