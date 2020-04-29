Транскапиталбанк (ТКБ) ввел новую льготную программу ипотечного кредитования с господдержкой со ставкой от 4,84% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Программа льготной ипотеки распространяется только на первичный рынок жилья (в рамках 214-ФЗ). Согласно условиям, это будут объекты недвижимости, по которым сумма кредита не должна быть выше 3 млн рублей в регионах и 8 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Первоначальный взнос — минимум 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Ранее ТКБ внедрил сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью. В рамках услуги клиентам банка стало доступно электронное подписание договоров и отправка их в Росреестр, что существенно экономит время клиентов и требует только одного визита в офис банка.

