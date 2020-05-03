Кредит Европа Банк запустил акцию, которая позволяет клиентам — держателям кредитных карт оформить интернет-покупки по программе «Покупка в рассрочку 0%» за счет доступного кредитного лимита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложение распространяется на покупки от 5 тысяч рублей в категориях бытовая техника, электроника, средства связи и одежда», — уточняется в релизе.

Воспользоваться предложением можно до 31 мая 2020 года, оплачивая покупки в Интернете картами Card Credit Plus, Urban Card, #TravellPass, Metro Mastercard, Card Credit, Card Credit Gold, Ferrari.

Отправить запрос на перевод покупки в рассрочку можно в мобильном банке или интернет-банке до 22 часов (по мск) в день покупки.