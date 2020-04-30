Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового Интернета, пишут «Известия» . Основное его преимущество перед обычным Интернетом — высокий уровень защищенности.

Для выбора разработчика по заказу Минкомсвязи был проведен конкурс, университет ИТМО получил грант от Российской венчурной компании в размере 300 млн рублей. Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на инфраструктуре РЖД. Правительство РФ в июле 2019 года выбрало «Российские железные дороги» ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение.

Как пояснили в РВК, на основе квантовой коммуникационной платформы станет возможным строить защищенные сети любых масштабов, охватывающие всю страну. Ожидается, что первыми клиентами станут финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты. На базе уже разработанных ключевых центров можно будет создать аналогичные сети, через которые все желающие могут получить доступ в квантовый Интернет, добавили в компании.

Эксперты выделили пять ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса По мнению 47% участников опроса Accenture — топ-менеджеров и IT-руководителей банков, среди технологий так называемой группы DARQ наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект.

По словам руководителя научной группы Российского квантового центра, профессора МФТИ Алексея Федорова, с помощью квантовых коммуникаций можно гарантировать конфиденциальное распределение криптографических ключей между удаленными пользователями. Также квантовый Интернет способен передавать данные на высокой скорости и обрабатывать большие объемы информации, добавили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».