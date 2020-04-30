На фоне кризиса, связанного с пандемией и падением нефтяных цен, в среднем по стране граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%, пишут «Известия» со ссылкой на опрос компании «Сбербанк страхование жизни». По сравнению с ожиданиями, которые граждане высказывали в ходе аналогичного исследования летом 2019-го, их запросы снизились с 66 тыс. до 59 тыс. рублей. Больше всего снизились зарплатные ожидания в Москве, где в прошлом году достойной оплатой люди называли сумму в 99 тыс. рублей, а сейчас — в 78 тыс. (запросы снизились более чем на 21%), Тюмени (52 тыс. против 67 тыс. рублей годом ранее, снижение на 22%) и Владивостоке (64 тыс. и 77 тыс. рублей соответственно, почти 17%).

Только в двух городах — Рязани и Набережных Челнах — жители проявили оптимизм. Последние ожидают увеличения зарплат всего на 1 тыс. рублей (до 61 тыс.), а рязанцы вместо 58 тыс. хотели бы получать 68 тыс. рублей. Более оптимистична молодежь — россияне младше 35 лет считают достойной оплату труда в 61 тыс. рублей, а люди старше 35 лет — в 56 тыс. рублей. В Тольятти, Перми, Новосибирске, Воронеже, Кирове и других городах молодежь оценивает справедливую зарплату ниже, чем старшее поколение.

Также если в прошлом году 27% участников исследования заявляли, что стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, то в начале апреля 2020 года их доля выросла до 35%.

Четверть работодателей намерены снижать зарплаты своим сотрудникам В каждой пятой фирме штат уже сократили.

По мнению экспертов, ожидания россиян могут оказаться слишком оптимистичными — пока трудно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с зарплатами. Сейчас люди еще оптимистично оценивают свои перспективы по доходам, поскольку в последние годы население привыкло, что пусть и минимальными темпами, но заработки росли. Сейчас люди готовы зарабатывать меньше, но на постоянной основе. Основным страхом является потеря работы и риск ее долгого поиска, считают эксперты. Также граждане будут отказываться от крупных покупок и по максимуму концентрироваться на создании подушки безопасности на случай потери работы. Для поддержки уровня жизни они могут на вынужденной основе увеличивать спрос на кредиты, что добавит давления на их семейные бюджеты. И после окончания кризиса им придется искать возможности для увеличения своих доходов, отметили эксперты.