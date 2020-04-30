Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде, пишет РБК . Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram. Содержание письма также приводит The Bell.

Структуры Telegram привлекли на создание TON 1,7 млрд долларов инвестиций, запуск был запланирован на октябрь 2019 года вместе с криптовалютой Gram, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на это. Инвесторы согласились перенести дедлайн запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, но судебные слушания по делу все еще продолжаются. Суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и вынес временный запрет на передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.

«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме. Команда Telegram предложила инвесторам вернуть 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года, — это на 53% выше той суммы, которую они могут получить сейчас.

Если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено до 30 апреля 2021 года, Telegram предложил погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании. Команда Telegram попросила инвесторов дать ответ до конца текущей недели.