Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по ряду вкладов в рублях.

Вклад «Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360, 730 дней) открывается под 5,25—5,75% годовых (ранее — под 5,25—6%), «Весенний доход» (на 181 день) — под 5,75 (вместо 6%), а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 5,65% годовых (ранее — под 5,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей.

Доходность депозита «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181, 360, 380 дней) составит 5,5—5,8% годовых (ранее — 5,5—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, кроме депозита «Максимальный доход Плюс», можно пополнять.