Численность персонала группы Сбербанка сократилась в I квартале почти на 2,8 тыс. человек, свидетельствуют данные квартальной отчетности кредитной организации по МСФО.

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2020 года составила 278 574 человека (31 декабря 2019 года: 281 338 человек)», — указано в финансовом документе.

Таким образом, за квартал показатель уменьшился на 2 764 штатные единицы.



Напомним, в IV квартале 2019 года группа Сбербанка увеличила штат примерно на 3,7 тыс. человек при сокращении на 12,4 тыс. в целом за прошлый год.