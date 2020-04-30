• Премьер-министр России Михаил Мишустин во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. В качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы Кабмина на период болезни Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления, выразив надежду, что премьер будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей.

• На фоне кризиса, связанного с пандемией и падением нефтяных цен, в среднем по стране граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%, показал опрос компании «Сбербанк страхование жизни». По сравнению с ожиданиями, которые граждане высказывали в ходе аналогичного исследования летом 2019-го, их запросы снизились с 66 тыс. до 59 тыс. рублей. Больше всего снизились зарплатные ожидания в Москве, где в прошлом году достойной оплатой люди называли сумму в 99 тыс. рублей, а сейчас — в 78 тыс. (запросы снизились более чем на 21%), Тюмени (52 тыс. против 67 тыс. рублей годом ранее, снижение на 22%) и Владивостоке (64 тыс. и 77 тыс. рублей соответственно, почти 17%).

• В России впервые оказалось больше осужденных за крупные взятки, чем за мелкие: в половине приговоров в 2019 году речь шла о суммах свыше 150 тыс. рублей. Так, по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018-м, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8% и 15,3% соответственно. Также в прошлом году количество приговоров, вынесенных совокупно по статьям о даче и получении крупных взяток, существенно превысило число приговоров за мелкое взяточничество.

• Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», предусматривающий создание системы отбора нуждающихся в господдержке в 2020 году системно значимых компаний, а также описывающий необходимые условия ее предоставления. Выделение господдержки в основном будет зависеть от решения межведомственной комиссии. Любой из входящих в нее представителей трех ведомств (ФНС, Минфина и Минэкономразвития) может заблокировать положительный вердикт. Системообразующими признана 1 151 российская компания, следует из действующего списка Минэкономразвития.

