В Россельхозбанке в ближайшее время станет доступно использование кредитной цифровой карты для новых клиентов. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что «такая карта создается в цифровом виде в режиме онлайн через мобильный банк, в защищенном приложении, и используется с помощью мобильного устройства».

Сервис создания цифровой карты онлайн до получения карты на материальном носителе доступен для карт Visa и Mastercard в платежных приложениях Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Цифровой картой можно расплачиваться в обычных магазинах и осуществлять операции в банкоматах, оснащенных ридерами бесконтактных карт.



«Уже сейчас клиенты РСХБ могут начать пользоваться дебетовой цифровой картой или кредитной картой, открытой к действующему счету. Вскоре такой сервис будет предоставлен и при открытии кредитных карт для новых клиентов. В планах на 2020 год — дальнейшее развитие мобильных платежных сервисов как в части подключения новых поставщиков услуг и платежных систем, так и в части расширения функциональности», — отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.