Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Высокий доход» (от 1 тыс. долларов на срок от трех месяцев до двух лет) размещается под 0,01—0,45% годовых (ранее — под 0,01—0,2%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.



«Пополняемый доход +» (от 1 тыс. долларов на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить под 0,01—0,3% годовых (вместо 0,01%). Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.