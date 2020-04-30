Российские предприниматели просят о временной отмене на период пандемии налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Бизнес просит распространить каникулы на уплату НДС и НДФЛ. Сегодня никаких послаблений по этим налогам ни для кого нет», — сказала она.

Также, по ее словам, требуются отраслевые меры поддержки для социальной сферы, образования и здравоохранения. «Одно из предложений касается того, чтобы расширить использование ресурсов негосударственных образовательных платформ, которые сейчас являются большим подспорьем для родителей и учителей», — отметила Чупшева.



«Мы также предложили использовать закрытые в несезонный период санатории для расселения домов престарелых и интернатов», — добавила она.