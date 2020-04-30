Выдача автокредитов выросла в I квартале текущего года, однако резко сократилась в апреле по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Российские банки в I квартале выдали 161 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 13% больше, чем в I квартале 2019 года. Общий объем выдачи составил 143 млрд рублей, это на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выдачи в апреле резко сократились из-за закрытия автосалонов, поясняют в ОКБ.



«Ситуация в автокредитовании резко изменилась с момента введения режима самоизоляции: из-за недоступности автосалонов выдачи в первую неделю карантина почти полностью остановились, но в следующие две недели отчасти восстановились. В среднем выдачи в апреле сократились в семь-восемь раз по сравнению с мартом. Сейчас заемщики продолжают брать автокредиты, вероятно, справедливо опасаясь постепенного ежемесячного роста цен на автомобили из-за ослабления рубля по отношению к иностранной валюте. Такой подход оправдан в том случае, если у заемщика есть полная уверенность в том, что его доходы будут в ближайшей перспективе стабильными», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.