Клиенты Абсолют Банка в рамках акции с 1 по 15 мая 2020 года смогут открыть вклад «Пенсионный» со ставкой 5,75%. Для этого необходимо воспользоваться интернет-банком «Абсолют Online» или мобильным приложением «Абсолют Mobile». Ранее максимальная ставка по депозиту «Пенсионный», с учетом надбавки за открытие вклада онлайн, составляла 5,45% годовых.

Онлайн-депозит со ставкой 5,75% годовых на сумму от 10 тыс. рублей может быть открыт клиентом пенсионного возраста на любой срок от 91 до 730 дней.

За помощью можно обратиться в контакт-центр или в чат на сайте Абсолют Банка.