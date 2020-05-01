Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Энергомашбанк предлагает открыть новый вклад «Победа». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств составляют 181 и 375 дней. Процентные ставки равны 6,75% и 7% годовых соответственно. Пополнение счета возможно в течение 30 дней с даты заключения договора. Расходные операции не предусмотрены.

Банк «Русский Стандарт» понизил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,25 процентного пункта. Процентная ставка составляет 6% годовых. Минимальная сумма при оформлении депозита в отделении банка — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок — 181 день. Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 30 дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «Открытие» внес изменения в линейку вкладов. Понижены ставки по трем депозитам в рублях. Так, вклады «Надежный» и «Открытый» (на 91, 181, 367 и 730 дней) размещаются под 4,88—5,46% годовых (ранее — под 4,88—5,73%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. «Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,65% годовых (вместо 5,84%).

Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25—0,5 п. п. «Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) можно открыть под 3,75—4,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. «Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) теперь размещается под 4,25%.

Московский кредитный банк скорректировал ставки по некоторым вкладам. Так, депозит «МЕГА Онлайн» (от 1 тыс. рублей, от трех до 36 месяцев) открывается под 5,6—5,85% годовых (до этого — под 5,1—5,8%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно. «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях оформляется под 5,6—5,75% (прежде — под 5,6—6,3%), в долларах — под 0,5—1% годовых (ранее — под 0,5—1,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

СМП Банк и Московский Областной Банк ввели новые вклады в долларах: «Стратегия Максимум» и «Стратегия Комфорт». Срок обоих депозитов составляет 1 096 дней. Проценты начисляются по периодам. Так, по вкладу «Стратегия Максимум» ставка за первые 366 дней для сумм от 1 тыс. долларов составит 1,35%, за период с 367-го по 731-й день — 0,45%, c 732-го дня до конца срока — 0,23%, а для сумм от 25 тыс. долларов ставки за указанные сроки равны 1,5%, 0,5% и 0,25% соответственно.

Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Традиции побеждать», приуроченный к 75-летию Победы. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 90 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 30-й день — 5,35%, с 31-го по 90-й день — 5,2% годовых. Средняя годовая ставка за полный срок депозита составит 5,25% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Первоклассный» открывается под 3,7—4,1% (вместо 4,1—4,6%), а «Зарплатный» — под 3,9—4,3% годовых (ранее — под 4,3—4,8%). Сроки вкладов: 91, 181, 270, 368 дней. «Универсальный» (от 91 до 1 101 дня) оформляется под 3,25% годовых (до этого — под 3,75%).

Сургутнефтегазбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п. Теперь «Доходный» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) открывается под 2,25—3,95% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно разместить под 2,6—3,55% годовых. Пополнение возможно в течение всего срока.

Банк «Веста» повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25 п. п. «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6,25% годовых. «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) привлекается под 5—5,75%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,5—5,65% годовых.

Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в долларах. Депозит «Высокий доход» (от 1 тыс. долларов на срок от трех месяцев до двух лет) размещается под 0,01—0,45% годовых (ранее — под 0,01—0,2%). Выплата процентов осуществляется в конце срока. «Пополняемый доход +» (от 1 тыс. долларов на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить под 0,01—0,3% годовых (вместо 0,01%).

Клиенты Абсолют Банка в рамках акции с 1 по 15 мая 2020 года смогут открыть вклад «Пенсионный» со ставкой 5,75%. Для этого необходимо воспользоваться интернет-банком «Абсолют Online» или мобильным приложением «Абсолют Mobile». Ранее максимальная ставка по депозиту «Пенсионный» с учетом надбавки за открытие вклада онлайн составляла 5,45% годовых.