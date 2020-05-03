Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Росгосстрах Банк повысил ставки при начислении процентов на остаток по счету «Доходной» карты до 6,75% годовых в рублях. Так, при открытии виртуальной «Доходной» карты Mastercard Platinum клиент может получить до 6,75% годовых на остаток по счету и до 6,5% — при оформлении карты в отделении. Проценты начисляются на остаток от 3 тыс. рублей и ежемесячно капитализируются. Размер процентного дохода зависит от срока, суммы размещения, валюты счета и канала оформления продукта.

Московский кредитный банк (МКБ) продлевает отмену комиссий за обслуживание карт «Москарта» и «Москарта Black» для всех держателей до конца мая. 1 мая и 1 июня списания комиссий по этим карточным продуктам не будет, вне зависимости от выполнения тарифных условий. Клиентам банка доступно начисление процентов на остаток по счету, бесплатные переводы, в том числе в рамках СБП, начисление повышенного кешбэка на покупки в выбранных категориях.

В Россельхозбанке в ближайшее время станет доступно использование кредитной цифровой карты для новых клиентов. В кредитной организации пояснили, что «такая карта создается в цифровом виде в режиме онлайн через мобильный банк, в защищенном приложении, и используется с помощью мобильного устройства». Сервис создания цифровой карты онлайн до получения карты на материальном носителе доступен для карт Visa и Mastercard в платежных приложениях Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.



Банк ДОМ.РФ продлевает обслуживание карт с истекшим во II квартале 2020 года сроком действия до 30 сентября 2020 года. Держателям карт с истекшим сроком будут доступны снятие и внесение наличных, оплата покупок, включая бесконтактные платежи, мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также все операции в мобильном и интернет-приложениях.