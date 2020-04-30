Рейтинговое агентство Moody's Investors Service предприняло на днях рейтинговые действия в отношении трех российских банков: «Зенита», МСП Банка и Транскапиталбанка. Агентство, в частности, подтвердило этим банкам базовые и скорректированные базовые оценки кредитоспособности и долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте c изменением прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам со «стабильного» на «негативный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Рейтинговое действие отражает усложняющиеся условия ведения деятельности в России из-за обвала нефтяных цен и вспышки коронавируса, которые чреваты дополнительными трудностями для значительного количества банковских заемщиков, поясняют аналитики. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению характеристик кредитоспособности банков, особенно качества активов и прибыльности. Эксперты считают, что у банков, затронутых рейтинговым действием, скорее всего, не будет достаточных доходов до резервирования для полного покрытия увеличенных потребностей в резервах, что повышает риски потерь и размытия капитала.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка «Зенит» на уровне «b1» и долгосрочных депозитных и долговых рейтингов на уровне «Ba3» с ухудшением прогноза отражает, с одной стороны, умеренные позиции банка в кредитных и отраслевых сегментах, наиболее чувствительных к текущему экономическому спаду, а с другой — слабое генерирование банком выручки до создания резервов, что делает актуальными вышеописанные риски. Moody's объясняет более высокий депозитный рейтинг банка по сравнению с его базовой оценкой кредитоспособности умеренной вероятностью получения «Зенитом» поддержки от контролирующего акционера — нефтяной компании «Татнефть».

МСП Банку базовая оценка кредитоспособности подтверждена на уровне «b2», долгосрочные депозитные и долговые рейтинги — на уровне «Ba2». Подтверждение рейтингов с изменением прогноза на «негативный» обусловлено фокусом банка на кредитовании небольших компаний и значительным ростом объема таких кредитов в течение двух последних лет, а также его достаточно слабыми показателями выручки до формирования резервов. Это усиливает риск размывания капитала для банка, поясняют аналитики. По мнению Moody's, в условиях неблагоприятной операционной среды в России по всем классам кредитов малому бизнесу будет наблюдаться существенное снижение качества активов.

При этом агентство принимает в расчет очень высокую вероятность получения банком господдержки в случае необходимости с учетом его полной подконтрольности государству и ключевой роли в госпрограмме по обеспечению сегмента малого и среднего бизнеса доступными кредитными инструментами.

Подтверждение Транскапиталбанку базовой оценки кредитоспособности «b3» и долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте «B3» с изменением прогноза со «стабильного» на «негативный» объясняется усилившимся риском снижения собственной кредитоспособности банка с учетом ухудшения операционной среды и его относительно слабых показателей платежеспособности, указывают в Moody's.



Агентство обращает внимание на скромные возможности кредитной организации по генерированию выручки для поглощения дополнительных кредитных потерь, что в значительной степени связано с высокой долей неработающих кредитов, и на ее ограниченные запасы капитала. По мнению аналитиков, давление на кредитный профиль ТКБ будет усиливаться в ближайшие 12—18 месяцев из-за снижения прибыльности и, в конечном счете, ухудшения показателей капитала в результате повышения потребностей в резервах.