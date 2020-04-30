«Дочка» Сбербанка в Казахстане начала принимать карты платежной системы «Мир» в своей сети банкоматов и торговых точках, оборудованных POS-терминалами банка. Об этом сообщили в платежной системе «Мир».

На сегодняшний день сеть «Сбербанка Казахстан» включает более 100 отделений, свыше 1 тыс. банкоматов и 11 тыс. POS-терминалов. «Благодаря разветвленному присутствию на всей территории страны «Сбербанк Казахстан» стал первым банком в республике, который начал принимать карты «Мир» в торговом эквайринге», — подчеркивается в релизе.

В ПС «Мир» отмечают, что после запуска обслуживания этих платежных карт «Сбербанк Казахстан» стал первым банком страны с широкой сетью эквайринга, который поддерживает четыре международные платежные системы. «Это существенно расширяет возможности клиентов России и Казахстана, а также позволяет обслуживать клиентов других банков, использующих карты платежной системы «Мир», — отмечают в российской платежной системе.

Держатели российских национальных карт получат возможность снимать наличные в сети банкоматов и кассах «Сбербанка Казахстан», при этом денежные средства они смогут получить в национальной валюте республики — тенге. Держатели карт «Мир» также смогут оплачивать покупки и различные услуги в торговых точках через POS-терминалы банка, а тарификация операций будет происходить согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.

«Оценить удобство использования карт в платежной инфраструктуре «Сбербанка Казахстан» держатели смогут после стабилизации ситуации, по мере отмены режима самоизоляции», — делают оговорку в ПС «Мир».



Напомним, карты «Мир» начали обслуживаться в Казахстане в конце 2018 года. Проект, реализованный казахстанской «дочкой» ВТБ, предусматривает возможность проверки баланса карты и снятия наличных.