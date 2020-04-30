ВВП России может упасть на 3,4% в 2020 году из-за пандемии, ФРГ — на 5%, США — на 4,6%, говорится в исследовании, проведенном экономическим институтом ifo.

Мировой ВВП снизится в 2020 году на 1,9%. Особенно сильно пострадает еврозона — минус 5,3%, Италия — минус 7,0% ВВП. Эксперты прогнозируют падение ВВП на 5,0% для Германии и Франции, на 3,6% — для Великобритании и на 3,4% — для Испании. Падение ВВП США оценивается в 4,6%, Бразилии — в 4,2%, России и Южной Африки — по 3,4%. Экономика Японии потеряет 3,3%. Рост экономики Китая и Индии сократится до 2,3% и 2,5%, сообщает институт.

Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется На замещение выпадающих нефтегазовых доходов в текущем году будет потрачено 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.

Среди наиболее важных факторов, влияющих на развитие экономики, эксперты назвали сокращение инвестиций, увеличение государственного дефицита, сокращение потребительских расходов, закрытие производств и банкротства, сбои в цепочках поставок, а также принятые карантинные меры в связи с пандемией. В качестве приоритетных мер поддержки бизнеса они назвали меры по сохранению ликвидности крупных и более мелких компаний, налоговые каникулы, покупку ценных бумаг центральными банками и временное снижение налога с продаж.

S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за пандемии Мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%.

Также эксперты ожидают задержки в возвращении к докризисному уровню производства. Наиболее оптимистичны прогнозы в этой связи для развивающихся стран, почти 34% экспертов ожидают, что восстановление экономики произойдет там в текущем году. Только 6,7% опрошенных считают, что экономика ЕС сумеет восстановиться после кризиса в 2020 году.