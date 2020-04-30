Сбербанк сообщает о продлении периода, когда комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков не будет взиматься. До 1 июня 2020 года клиенты Сбербанка смогут пополнять свои карты с карт других банков бесплатно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В связи с продлением режима самоизоляции и последующим постепенным выходом из него мы приняли решении продлить период, когда пополнение карт Сбербанка с карт других банков будет для наших клиентов бесплатным. Это позволит нашим клиентам совершать необходимые финансовые операции, оставаясь дома и не сталкиваясь с наличными средствами», — прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка.

«Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка», — отмечается в релизе.