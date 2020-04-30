Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Пятый филиал банка находится по адресу: Новосибирск, ул. Писарева, д. 32.

Филиал будет работать как с физическими, так и с юридическими лицами.

«Юридическим лицам филиал предложит такие услуги, как кассовое обслуживание, оперативное открытие расчетного счета, сопровождение госконтрактов, установление лимитов кредитования и банковских гарантий, размещение свободных денежных средств, обслуживание предприятий сегмента малого и среднего бизнеса, имеющих производственную кооперацию с госкорпорацией «Ростех» и т. д.», — говорится в релизе.

В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 22 офиса в 19 субъектах РФ. Филиалы и офисы банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России. Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет.