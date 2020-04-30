Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снижение комиссии за эквайринг и распространение его на все сферы торговли. Об этом говорится в предложениях, которые бизнес-омбудсмен направил президенту России Владимиру Путину.

«Снизить плату за эквайринг не только в онлайн-торговле, но также для других сфер до 1%», — говорится в предложениях Титова.

Ранее сообщалось, что Минпромторг поддержал малый и средний бизнес, предложив премьер-министру Михаилу Мишустину предоставить МСБ на полгода отсрочку по выплате НДС, каникулы по обслуживанию банковских кредитов, а в случае объявления карантина — не закрывать продуктовые магазины, в том числе несетевые.