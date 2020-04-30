Чистая прибыль банка «Кузнецкий» по итогам I квартала 2020 года составила 14 млн рублей, говорится в релизе кредитной организации.

Активы банка на начало апреля оказались на уровне 6,1 млрд рублей (рост на 6% к аналогичной дате прошлого года), собственный капитал финучреждения — 672 млн рублей.

На 1 апреля 2020 года доходы банка «Кузнецкий» составили 212 млн рублей, чистый процентный доход — 77 млн рублей, чистый комиссионный доход — 52 млн рублей.

«С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более 1,22 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 1,5% и составил 4,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов снизился на 4% и на 1 апреля 2020 года составил 3 миллиарда рублей, физических лиц — 1,1 миллиарда рублей, рост — 21% к аналогичной дате прошлого года», — сказано в сообщении.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля составил 2,9 млрд рублей, объем депозитов и остатков на счетах организаций и предприятий увеличился на 20% и составил более 2 млрд рублей.