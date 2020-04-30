Временная администрация, назначенная в Кранбанк в связи с отзывом его лицензии 13 декабря прошлого года, по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, полученного в качестве отступного. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



«Временная администрация <...> по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — сообщает регулятор.



Ранее в ходе инвентаризации имущества банка выявлена недостача (расхождение фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета) на сумму более 67 млн рублей.

В связи с недостаточностью активов банка для исполнения обязательств перед кредиторами Арбитражный суд Ивановской области 17 марта принял решение о признании банка банкротом, конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов, напоминают в Центробанке.

«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация в дополнение к ранее направленным сведениям направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении.

