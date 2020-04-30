Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по депозитам в рублях при размещении средств на три месяца. Как сообщили в банке, доходность таких вкладов в среднем выросла на 0,15 процентного пункта.

Максимальная доходность депозитных продуктов на трехмесячном сроке составила 5,15%, уточняется в сообщении кредитной организации.

Банк ДОМ.РФ также уменьшил сумму, при которой проценты начисляются по максимальной ставке, — теперь она составляет от 1 млн рублей. Максимальная доходность стала доступнее для вкладов «Базовый сберегательный», «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Сезонный», «Базовый пенсионный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный». При этом ставки по пенсионным вкладам выше на 0,1 п. п. по сравнению с базовой линейкой.



Оформить депозит можно как дистанционно (в мобильном или интернет-приложении), так и в любом отделении банка.