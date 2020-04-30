Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,47% и составил 2 650,56 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,71% — до отметки 1 125,03 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,74%. Акции Мосбиржи подешевели на 1,05%, «АЛРОСы» — на 2,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,44%, «Газпрома» — на 2%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду ухудшения внешнего фона и фиксации прибыли перед майскими выходными, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили вниз от района апрельских максимумов (2 713 пунктов и 1 170 пунктов соответственно), испугавшись неопределенности перед майскими выходными. С технической точки зрения на рынке сохраняется настрой на краткосрочный рост до преодоления поддержек 2 600 и 1 100 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2 550—2 720 пунктов», — комментирует эксперт.

Торги на Московской бирже возобновятся в понедельник, 4 мая.