Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. И. о. главы Кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы Кабмина на период его болезни. «Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру (первого вице-премьера) Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал премьер.

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления. «Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь», — сказал Путин, обращаясь к премьеру по видеосвязи. Обращение было показано в эфире телеканала «Россия-24».

Глава государства отметил, что такое может произойти с каждым, и он всегда об этом говорит. «Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, коллеги из администрации президента, безусловно, находитесь в зоне особого риска, потому что как бы ни ограничивать себя в контактах при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись», — добавил Путин.

Российский лидер выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей. «Хочу вам сказать: без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься», — заключил президент.

Михаил Мишустин призвал россиян к осторожности и попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — сказал председатель правительства.

«Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — обратился глава Кабинета министров к россиянам.