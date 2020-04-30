Сбербанк анонсировал снижение процентных ставок по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года. В среднем показатель уменьшится на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте «ДомКлик».

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру без поездок в банк.