Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Сибэс», направило в Арбитражный суд Омской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц финучреждения к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере свыше 2,06 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ответчиками по иску от 24 апреля выступают Татьяна Белозерцева, Лиана Воропанова, Елена Гаврилова, Елена Доброва, Юрий Каёхтин, Роман Каланчук, Роман Карпов, Игорь Колдышкин, Юрий Корсаков, Диана Кузяшева, Людмила Кулагина, Вадим Манин, Ольга Митрофанова, Алексей Подкопаев, Анатолий Притула, Александр Рутковский, Михаил Чуркин, Константин Шампаров и Алексей Юшкин.

Уточним, что, в частности, Татьяна Белозерцева исполняла обязанности председателя правления банка; Людмила Кулагина и главный бухгалтер Ольга Митрофанова были членами правления. Елена Доброва и Михаил Чуркин входили в совет директоров кредитной организации. Анатолий Притула был владельцем крупнейшей доли в банке; в число других бенефициаров входили Елена Гаврилова, Роман Каланчук, Юрий Корсаков.

Центробанк отозвал лицензию у «Сибэса» 28 апреля 2017-го, а в июне того же года банк был признан банкротом.



В октябре 2017-го сообщалось о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в банке с ущербом в 78 млн рублей.

