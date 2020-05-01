Банк ВТБ повысил ставки по потребительским кредитам. Оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит, по данным ВТБ (ПАО) или БКИ) смогут на следующих условиях: от 100 тыс. до 999 999 рублей — ставка варьируется от 8,9% (ранее от 7,5%) годовых для зарплатных клиентов, от 10,2% для прочих (ранее от 8,9% для прочих) до 14,2% годовых; от 1 млн до 5 млн рублей — от 8,9% до 10,2% (ранее от 7,5%) для зарплатных заемщиков (от 9,2% для прочих).

Ставки действуют при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4—5 п. п. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих — до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для неработающих пенсионеров программа доступна от 100 тыс. до 500 тыс. (для военных пенсионеров до 800 тыс.) рублей. Ставка варьируется в диапазоне от 10,2% до 14,2% (ранее от 8,9% до 13,2%) годовых при наличии страхования, от 14,2% до 18,9% (ранее от 12,9% до 18,2%) при отсутствии финансовой защиты.

«В период пандемии доходы населения падают, растет рост неплатежей по ранее выданным ссудам, банки начинают менять условия не в пользу будущих заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.