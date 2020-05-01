ВВП еврозоны, в которую входят 19 из 27 стран Евросоюза, может вырасти в пределах 4—6% в будущем году, говорится в прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Накануне ЕЦБ заявил, что по итогам текущего года ВВП еврозоны может сократиться в пределах 12%.

«В 2021 году рост ВВП составит примерно 6%, 5% и 4% при хорошем, среднем и плохом сценарии», — указывает регулятор сегодня.

Поясняется, что ослабление карантинных мер позволит постепенно восстанавливать экономическую активность в регионе. При этом ЕЦБ отмечает, что неопределенная эпидемиология вируса и предполагаемый экономический ущерб по-прежнему оказывают давление на экономику. В частности, при неблагоприятном сценарии ожидается, что ВВП будет оставаться значительно ниже уровня, наблюдавшегося в конце 2019 года, до конца 2022 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 млн случаев заражения, свыше 217 тыс. человек скончались.

В Евросоюзе на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика ЕС серьезно страдает от этой ситуации.