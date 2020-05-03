Россельхозбанк запустил новый сервис для клиентов — физических лиц, позволяющий заключить кредитный договор и получить потребительский кредит не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в интернет-банке или мобильном приложении и дождавшись сообщения об одобрении», — говорится в релизе.

Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. Денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня.

После одобрения нужно подтвердить свое согласие на оформление кредита в интернет-банке или мобильном приложении, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора СМС-паролем.



Сумма кредита для дистанционного получения составляет от 30 тыс. рублей. Сроки — от шести до 84 месяцев, а процентная ставка — от 8,5% годовых.