Платежная система «Золотая корона» и розничная сеть МТС возобновляют сотрудничество: в салонах МТС вновь стал доступен сервис «Золотая корона — Денежные переводы». Всего к системе подключено около 4 тыс. точек оператора, сообщает пресс-служба сервиса.

Сервис отправки переводов по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья доступен салонах МТС, расположенных в более чем 900 городах РФ.

Клиентам доступна отправка денежных переводов «Золотая корона» в российских рублях с выдачей получателям либо в рублях (для России и стран ближнего зарубежья), либо с конвертацией — выдача осуществляется в долларах США, евро или в национальной валюте (для стран ближнего и дальнего зарубежья). Новым направлением денежных переводов, открытым в розничной сети МТС, стал Азербайджан.

В салонах МТС на все денежные переводы «Золотая корона» независимо от направления действует тариф 1,5%. Для совершения перевода клиенту достаточно предъявить свой паспорт, сообщить Ф. И. О. и город получателя средств. Адресат сможет выбрать наиболее удобный для себя пункт получения перевода.