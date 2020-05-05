Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) устанавливает льготную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок до 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В соответствии с рекомендациями Банка России МИнБанк снижает комиссию по интернет-эквайрингу до 1%. Льготный тариф распространяется на интернет-магазины, занимающиеся продажей продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи, одежды и товаров повседневного спроса», — говорится в релизе.

Сниженная ставка будет применяться при сумме чека до 20 тыс. рублей. В случае если трансакция превышает этот лимит, устанавливается стандартная комиссия (от 1,8% до 2,5%), предусмотренная текущим договором.

Льготная ставка эквайринга автоматически применяется для платежных карт Visa, Mastercard и «Мир». Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов МИнБанка.

«Данное нововведение решает сразу нескольких задач. С одной стороны, снижение тарифов по интернет-эквайрингу частично снижает операционные расходы, связанные с организацией онлайн-платежей, что стимулирует применение дистанционных каналов продаж. С другой — введение новых условий связано с комплексом мероприятий Банка России по поддержке бизнеса в условиях пандемии», — комментирует начальник управления трансакционного бизнеса МИнБанка Фаррух Фазылов.