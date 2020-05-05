Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год. Таким образом, американские инвесторы не смогут рассчитывать на возврат 110% вложений и только смогут забрать 72% от вложенного. Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram (копия есть у РБК).



В новом письме компания напомнила о своем предложении, с которым она обратилась к инвесторам в конце апреля. Им было предложено два варианта: возврат 72% первоначальных вложений или выплата к следующему году 110% от этой суммы. Однако американские инвесторы последним вариантом воспользоваться не смогут, указано в новом письме.

«К сожалению, основываясь на более поздних обсуждениях с соответствующими органами власти и нашим адвокатом, мы приняли трудное решение не использовать вариант, связанный с gram или другой криптовалютой, из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах», — сообщила Telegram.

Структуры Telegram привлекли на создание TON 1,7 млрд инвестиций. Запуск блокчейн-проекта был запланирован на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась в суде временного запрета на это. Инвесторы в свою очередь согласились перенести конечные сроки по запуску TON на 30 апреля этого года, однако судебные слушания по делу все еще идут. 24 апреля окружной суд Нью-Йорка признал gram ценными бумагами и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.