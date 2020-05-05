Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте денежных средств и иного имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева и нескольких физических и юридических лиц в размере около 5,6 млрд рублей, говорится в определении суда.



Ходатайство об обеспечительных мерах принято до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Кроме того, арбитраж с 9 по 16 апреля удовлетворил три ходатайства АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества бывших руководителей банка и ряда юридических лиц. Ходатайства были заявлены в рамках исков АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 4,45 млрд рублей, 2,38 млрд и 1 млрд. Эти заявления суд рассмотрит 3 июня.

Суд в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение арбитражного суда от 20 декабря 2017 года.

Это не первая попытка отмены приказа Центрального банка от 28 июля 2017 года об отзыве у кредитной организации лицензии. В частности, кассационная инстанция 12 сентября 2019 года оставила без изменения отказ бывшему руководителю банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии.

Мосгорсуд в апреле продлил до 18 июля срок домашнего ареста в отношении Алексея Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. На такой же срок под домашним арестом останутся двое других фигурантов дела — экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев и экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов.

Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения»).

По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России, АСВ, а также иными доказательствами.