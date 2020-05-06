Власти России могли бы разбрасывать деньги с вертолета, если бы рубль был мировой резервной валютой, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — заявил Силуанов.
По его словам, сейчас необходимо помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года, отметил Силуанов.
Глава ЦБ считает «вертолетные деньги» нестандартной мерой, к которой прибегают, когда все остальные меры таргетированного количественного смягчения исчерпаны.
Он пояснил, что списание долгов — не самый лучший метод. «Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя», — сообщил министр финансов РФ.
Также обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. «Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. Это уже сделано», — сказал Силуанов.
По словам Германа Грефа, у России нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС.