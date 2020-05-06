Власти России могли бы разбрасывать деньги с вертолета, если бы рубль был мировой резервной валютой, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» .

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — заявил Силуанов.

По его словам, сейчас необходимо помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года, отметил Силуанов.

Набиуллина назвала «вертолетные деньги» неактуальными для России Глава ЦБ считает «вертолетные деньги» нестандартной мерой, к которой прибегают, когда все остальные меры таргетированного количественного смягчения исчерпаны.

Он пояснил, что списание долгов — не самый лучший метод. «Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя», — сообщил министр финансов РФ.

Также обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. «Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. Это уже сделано», — сказал Силуанов.