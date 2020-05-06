Чистый убыток итальянской банковской группы UniCredit по итогам I квартала 2020 года составил 2,706 млрд евро против прибыли в 1,175 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы.

Операционная прибыль снизилась на 9,7%, до 4,378 млрд евро. Чистый процентный доход сократился на 0,5%, до 2,502 млрд евро.

UniCredit отмечает, что меры по сдерживанию распространения COVID-19 окажут серьезное влияние на экономическую активность. Банк прогнозирует сокращение ВВП еврозоны в пределах 13% в 2020 году из-за серьезного спада в первом полугодии.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе UniCredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.