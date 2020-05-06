Банк «Открытие» предоставит льготные кредиты малому и среднему бизнесу по двум программам, сообщает пресс-служба кредитной организации. Первая программа — до 7% годовых на развитие и поддержку деятельности по вновь выдаваемым кредитам, вторая программа — субсидирование ставки текущим клиентам банка до 6% годовых по взятым кредитам.

Банк получит субсидирование процентной ставки из городского бюджета.

В рамках третьего пакета антикризисных мер, принятого мэром Москвы Сергеем Собяниным, между департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и банком «Открытие» подписано соглашение о субсидировании процентных ставок по действующим и новым кредитным договорам малому и среднему бизнесу.

Банк планирует выдать кредитов на сумму 10,5 млрд рублей в рамках данных программ. И уже одобрил займы по этим программам на сумму более 1 млрд рублей.