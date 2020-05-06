Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в многомиллиардных хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-Банк, входит в группу ВТБ), к концу мая должен покинуть СИЗО, пишет «Коммерсант» . Его освобождению поспособствовал коронавирус: следователь не смог вовремя попасть в закрытый из-за эпидемии изолятор, чтобы предъявить Чернякову обвинение в окончательной редакции.

Ранее Чернякова экстрадировали из Польши. По словам адвокатов, он, выразив недоверие правосудию в Польше, согласился на добровольную экстрадицию на родину, чтобы потом доказать в суде свою невиновность. По закону после экстрадиции Черняков, которого определили в спецблок «Матросской Тишины», мог находиться под стражей еще полгода. За месяц до окончания этого срока следствие должно было предъявить ему обвинение в окончательном варианте. Как утверждают источники, из-за начавшейся пандемии коронавируса следователь по его делу вовремя не смог попасть в столицу, в «Матросскую Тишину» его не пустили, сославшись на карантин в изоляторе. В результате, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, 22 мая Черняков покинет СИЗО.

Чернякову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, мошенничества в сфере кредитования и невыплате заработной платы. В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков похитил у Банка Москвы 14 млрд рублей. Эти деньги были выделены НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Часть этой суммы перевели на счета дочернего предприятия «Космос Спецстрой» в Екатеринбурге, где был совершен еще один эпизод предполагаемого мошенничества. Кроме того, с 2013 по 2014 год Черняков, по данным следствия, не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам.

Источник издания сообщил, что задолженность НПО «Космос» перед ВТБ сейчас оценивается в 20 млрд рублей, столько же задолжал и сам Черняков как поручитель по кредитам. За счет реализации активов известного предпринимателя банк, по данным издания, получил возмещение в 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 755 млн рублей пришлось на его имущество, арестованное за границей.