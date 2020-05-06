Энерготрансбанк стал новым участником Системы быстрых платежей (СБП). Подключение банка к СБП реализовано на базе облачной платформы «Золотой короны» (ГК «ЦФТ»), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Успешно завершился проект по подключению Энерготрансбанка к СБП на базе комплекса решений ЦФТ. Теперь клиенты банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд», — говорится в релизе.

Как уточняется, отправка переводов осуществляется из системы ДБО Faktura.ru, зачисление — на счета клиентов, которые ведутся в АБС ЦФТ-Банка. В качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачное решение от «Золотой короны», которая является сертифицированным процессором для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей.