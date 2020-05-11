Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) расширяет продуктовую линейку для розничных клиентов и запускает рублевый накопительный счет «Доверие в Плюс» со ставкой до 5,75% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В настоящее время открыть счет могут только вкладчики банка, у которых действие депозитного договора заканчивается в период с 1 мая по 30 июня 2020 года.

«Доверие в Плюс» сочетает преимущества текущего счета и срочного вклада: он позволяет копить и в то же время свободно тратить денежные средства. Банк не устанавливает ограничения по минимальной сумме первоначального и дополнительного взносов, сроку заключения договора. Проценты за каждый календарный месяц начисляются на сумму минимального остатка на счете», — говорится в релизе.

Денежные средства на накопительном счете защищены лучше, чем на стандартной пластиковой карте, напоминают в банке.