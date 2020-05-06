Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) сделал потребительский кредит доступным для всех клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. Теперь они могут оформить заем до 300 тыс. рублей, не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит выдается на срок три, пять и семь лет. Сумма, которую может взять заемщик, варьируется от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. В случае же наличия коммерческого предложения в интернет-банке или мобильном приложении сумма возможного кредита увеличивается до 1 млн рублей.

От клиента не требуется подтверждение дохода, а годовая ставка устанавливается в зависимости от его кредитной истории. Однако, согласно условиям получения займа, клиент должен иметь постоянное место работы и быть без текущей просроченной задолженности по кредитам, уточняют в банке.

«Подача заявки и оформление займа проводятся дистанционно — через интернет-банк или мобильное приложение. Клиенту нужно только заполнить анкету и дать согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй. После рассмотрения банком заявки и оформления займа средства перечисляются на карточный счет клиента. Ежемесячные платежи по кредиту списываются с карточного счета автоматически в установленную графиком дату», — говорится в релизе.