Райффайзенбанк в числе первых банков пилотировал бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пилот проводился с 19 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го. Оплата проводилась с помощью технологии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs.

«Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи. Процесс всех последующих оплат не требовал от пользователя никаких действий и занимал примерно четыре секунды. В момент оплаты система автоматически находила клиента в программах лояльности точки продаж и размер привилегий», — говорится в сообщении банка.

После оплаты пользователям предлагалось оценить в приложении опыт использования технологии — 86% респондентов дали технологии наивысшую оценку. Использовав скидку на первую покупку, многие продолжили оплачивать заказы с помощью SelfieToPay. Согласно опросу участников пилота, 90% клиентов, оплативших по биометрии лица, готовы продолжать пользоваться сервисом в дальнейшем.