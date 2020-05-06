Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам на 0,1—0,4 процентного пункта. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало возможно под 8,9—9,3% годовых (6,2—8,3% годовых по программе субсидирования ипотеки застройщиками и под 2,2—7,7% годовых для сделок с эскроу-счетами), на приобретение готового жилья — под 9,3—9,7% годовых, загородной недвижимости — под 9,3% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места — под 9,8% годовых.



При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,5 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам (опция доступна при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п. Также при покупке готового жилья в банке действуют скидки для молодых семей и при покупке квартиры на Domclick.ru.

Минимальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — загородной недвижимости, гаража или машино-места либо при строительстве жилого дома. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

«Также в банке продолжает действовать программа для покупки жилья участниками программы реновации в Москве. Теперь такой кредит клиенты «с улицы» могут получить под 8,9% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.