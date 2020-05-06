Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам 2019 года составила 3,5 млрд рублей по МСФО, следует из релиза финучреждения.

Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам составил 8,5 млрд рублей, а операционный доход — 15,5 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных частным лицам в 2019 году, составил 135,6 млрд рублей.

Чистый кредитный портфель за отчетный период оказался на уровне 135,5 млрд рублей, увеличившись на 5,5%. При этом кредиты наличными формируют 67,4% портфеля, целевые займы — 23,5%, кредитные карты — 8,8%.

По итогам 2019 года доля кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней (NPL), в розничном портфеле составила 6,6%.

Основным источником фондирования для банка остаются средства клиентов, объем которых в 2019 году вырос до 124,2 млрд рублей.