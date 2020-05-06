Банк «Русский Стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения RSB Mobile. Среди новых функций — возможность перевыпуска карт, говорится в релизе финучреждения.

«Функцию «Перевыпуск карты» клиенты смогут найти в информации о карте, во вкладке «Операции». Услуга будет доступна клиентам в двух случаях: в связи с утратой банковского продукта или с окончанием его срока действия. Воспользоваться сервисом можно в любое время, по мере необходимости. В случае окончания срока действия перевыпустить карту можно будет в RSB Mobile лишь тогда, когда до окончания срока действия карты останется всего 60 дней. Стоит отметить: на финальном экране, после подтверждения операции кодом, клиента проинформируют о том, что карта поступила в отделение банка, СМС-сообщением», — сказано в сообщении.

В обновленной версии мобильного банка также упростилась функция перевода покупок в рассрочку. В разделе «Выписка» у тех операций, которые можно переводить в рассрочку, теперь отображается новая иконка — знак процента. При переходе в детальную информацию по такой операции клиент обнаружит добавленную кнопку «В рассрочку» (под датой операции). Здесь покупку можно сразу перевести в рассрочку.